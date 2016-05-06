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Zonguldak'taki feci TIR kazası kameralara böyle yansıdı

06 Mayıs 2016 13:41

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karşı şeride geçen TIR bir minibüs ve kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza Ereğli-Alaplı arası karayolunun Gülüç Çengelburnu mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Urcan Çakır idaresindeki 81 AY 423 çekici ve 67 TL 548 dorse plakalı TIR üzerindeki yük nedeniyle dengesini kaybedip kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşı istikametten gelen İbrahim Öz idaresindeki 67 LR 035 plakalı minibüs ile Recep Özcan 67 TE 559 idaresindeki hafifi ticari kamyonete çarptıktan sonra Gülüç Belediyesi'ne ait şantiyeye girdi.

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