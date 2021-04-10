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Zonguldak'ta 3 binanın zarar gördüğü heyelan anı böyle görüntülendi

10 Nisan 2021 10:59

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Merkez Mahallesi Soğuksu Sokak'ta yaklaşık üç ay önce doğalgaz hattı döşeme çalışması ile istinat duvarı çalışmasının ardından bölgede heyelan tehlikesi görülmesi üçerine üç bina boşaltıldı. Aralıksız yağan yağışların ardından bugün de büyük bir kaya kütlesi bulunduğu yerden koptu, heyelan meydana geldi. 

İlk heyelanın meydana gelmesinin şokunu atlatan mahalle sakinleri, olay yerine AFAD ve polis ekiplerini çağırdı. 

Büyük bir gürültü ile kopan toprak parçaları evlerin üzerine yığıldı. Vatandaşlar olay mahallinden uzaklaştırıldı. 

 

zonguldakheyelan anıkilimli ilçesi

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