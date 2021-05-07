"Ziyaret ederse çok mutlu olurum" demişti; Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'dan 'Ahmet Dede'ye sürpriz

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır , kendisini davet eden 83 yaşındaki Trabzonlu 'Ahmet Dede'yi ziyaret etti. Genç kaleci ve Ahmet Kırcı keyifli anlar geçirdi. 'Ahmet Dede', "Bana kalırsa bir sene daha kal. Trabzonspor ve sen daha çok kazanırsın. Seni her yerden istiyorlar. 25'i almadan bir yere gitme" önerisinde bulundu.

A Milli Takımın başarılı eldiveni ve Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır, Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde yaşayan Ahmet Kırcı'yı ziyaret ederek formasını hediye etti.

Trabzonspor takım kaptanı Uğurcan Çakır, Ahmet 'Dede'yi ziyaret giderken yolda bir fırına uğrayarak ramazan pidesi aldı. Fırın çalışanları milli kaleciden para almazken Uğurcan Çakır da teşekkür etti.

"Uğurcan söz verirse gelir"

83 yaşındaki Ahmet Kırcı, "Uğurcan bana söz verdiyse gelir. Birde nasıl gelsin haftada 3 maç oynanıyor. Seni herhalde her yerden istiyorlar. 25'i almadıktan sonra bir yere gitme. Bana kalırsa bir yıl daha kalsan daha iyi olur. Trabzonspor daha çok para kazanır. Hem sen hem kulüp kazanır" diyerek Uğurcan Çakır'a tavsiye de bulundu.

'Ahmet Dede'nin sözleri üzerine ise Çakır, "Biz her zaman kulübün yanındayız" yanıtını verdi. Uğurcan Çakır, yanında getirdiği formasını Ahmet Dede'ye hediye etti.

Ahmet Çakır, "Uğurcan beni ziyarete gelirse çok mutlu olurum" demişti.