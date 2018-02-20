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Zeytinliklere yol açmak için, 2 bin 300 yıllık antik yolu tahrip ettiler!

20 Şubat 2018 14:35

Aydın'ın Söke İlçesi'ndeki Alinda Antik Kenti'ni, Herakleia (Latmos) Antik Kenti'ne bağlayan 2 bin 300 yıllık antik taş yolun 4 kilometrelik bölümünün, köylüler tarafından zeytin bahçelerine yol açılması için tahrip edildiği ortaya çıktı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bir bölümü tahrip edilen taş döşeli yolun Antik Herakleia Kenti'nin kurucusu Pleistarkhos tarafından büyük maliyetle yaptırıldığını; Myus, Alinda, Alabanda, Tralleis Antik Kenti ve Menderes Vadisi ile Marsyas Vadisi'ni birbirine bağlandığını söyledi. Sürücü, "Latmos Dağları'nın hemen her yerinde görülebilen ve büyük ölçüde günümüze kadar ulaşmış olan taş döşeli yollar, yöre insanları ve trekking tutkunları tarafından hala kullanılıyor. Yüzyıllar boyu kullanılan bu yollarda, su geçiş yataklarında ve vadilerde yağmur sularıyla meydana gelen doğal tahribatlar, bazı alanlarda alüvyonların doldurması sonucu yer yer kesilmeler olmuş. Bazı bölgelerde arazi aralarında sınır duvarı olarak kullanılmış. Antik yolun en iyi ve en etkileyici bölümü Bozalan ile Herakleia arasındaki Kazıkaya Geçidi'nde olduğu görülüyor. Yaklaşık 2 bin 300 yıllık olduğu düşünülen yolun günümüze kadar ulaşıp, son 6 ay içinde tahrip edilmesi çok üzücüdür" dedi.

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