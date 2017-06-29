Zeytinburnu'nda 'laf atma' cinayeti!

İstanbul Zeytinburnu'nda 'laf atma' iddiası yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada, Afgan uyruklu 16 yaşındaki bir çocuk öldürüldü. Olayla ilgili 2 çocuk tutuklandı. Olay, bayramın ikinci gününde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan uyruklu Oumidullah Habibi iddiaya göre, Ömer A.'nın (16) kız arkadaşı 14 yaşındaki S.S.'ye laf attı. Durumdan haberdar olan Ömer A., arkadaşı Mehmet Sait K. (16) ile birlikte Habibi'yi yolda durdurdu. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından çıkan kavgada Oumidullah Habibi bıçaklanarak hayatını kaybetti; 2 çocuk kayıplara karıştı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ömer A. ve Mehmet Sait K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Zeytinburnu Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. (DHA)