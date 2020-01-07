Zeytinburnu'nda yola devrilen ağaç yolu trafiğe kapattı

07 Ocak 2020 10:23
İstanbul Zeytinburnu'nda Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak devrilen ağaç yolu tamamen kapattı.
Belediye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kapatarak önlem aldı. Belediye ekipleri ağaç kesme motoru ile yola devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı.
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