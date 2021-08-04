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Zeytinburnu’nda kazı çalışması sırasında patlama kamerada

04 Ağustos 2021 13:26

İstanbul Zeytinburnu’nda kanalizasyon için kazı çalışması yapılırken patlama meydana geldi. 1 işçinin yaralandığı olay kameralara yansıdı.

Olay, saat 12:00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 53. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde apartman sakinlerinin tuttuğu işçiler, kanalizasyon için kazı çalışması yapmaya başladı. Çalışma sırasında yerin altındaki elektrik kablosunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama esnasında çalışma yapan bir işçi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası polis ekipleri olay yerine güvenlik şerdi çekerek incelemelerde bulundu.

İstanbul Zeytinburnukazı çalışmasıpatlama

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