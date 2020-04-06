Zeytinburnu'nda bir vatandaşın Koronavirüs'e karşı aldığı 'çuvallı' önlem

Yeni tip Koronavirüs'ün etkisini giderek artırdığı günlerde İstanbul Zeytinburnu'nda bir vatandaşın başına geçirdiği çuval ile virüse karşı önlem alması sosyal medyada gündem oldu.

Edinilen bilgilere göre, görüntüler bugün (6 Nisan) Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde kaydedildi.

Koronavirüs salgınına karşı başından aşağı çuval geçiren bir kişi, sokakta dolaşmaya başladı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntüler, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.