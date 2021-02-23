T24 LogoT24 Logo
Haberler

Zeytinburnu’nda bir binanın balkonu çöktü

23 Şubat 2021 08:44

İstanbul Zeytinburnu’nda bir binanın 2’nci kat balkonu çöktü. Çöken parçalar park halinde bulunan otomobilin üzerine düşerken, çökme esnasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Olay, gece saat 03.40 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 46. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 2’nci kat balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi. İtfaiye ekipleri balkonda asılı kalan bazı parçaları elektrikli kesiciyle keserek, parçaların koparak düşmesinin önüne geçti. Apartman dairesinde kimsenin oturmaması ve gece vaktinde dışarıda herhangi bir insanın bulunmaması olası faciayı önledi.

Kopan parçalar park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

Balkonun çökmesiyle birlikte düşen parçalar, park halinde bulunan bir otomobilin camına ve kaputuna isabet etti. Araçta maddi hasar meydana geldi.

zeytinburnubalkonistanbulbalkon çöktübina

Diğer Videolar

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi

Esnaf, Babacan'a dert yandı: "Kan ağlıyoruz; ekmek parası dahi bulamıyoruz"

CHP'nin Niğde il binasına bu kez ‘128 nerede?’ pankartı asıldı: "Buna da sanırım bir suç unsuru bulamayacaklardır"

CHP'li Özel'den AKP'li Canikli'ye: Bravo, doğruya çok yaklaştın ama baltayı taşa vurdun

Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım: Hastalardan alınan yağ dokularıyla dans etti

CHP’li Tanal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın karşısındaki odasına, “128 milyar dolar nerede?' afişi astı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: İktidara ‘güven’ aşımı kendini belli etmeye başladı, İktidar...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Kimse niyet okuyuculuğuna...

AKP'nin 'Z kuşağı' planı: İlk kez oy kullanacakların aileleriyle temas...

Sözcü yazarı Zeyrek: Kaynağım, Hazine ve Maliye Bakanı’nın Kanal İstanbul...

Ahmet Altan, 4 yıl 6 aylık tutukluluğun ardından, AİHM kararı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24