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Zeytinburnu'da 4 kilo külçe altınla evine giden Çinli iş adamı böyle gasp edildi

19 Haziran 2021 10:38

İstanbul Zeytinburnu'nda 2 hırsız, Çinli bir iş adamının üzerinde bulunan 4 külçe altını gasp ederek kaçtı.

Çinli iş adamı4 kilo külçe altınİstanbul Zeytinburnugasp

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