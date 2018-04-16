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Zeytin Dalı Harekâtının oyunu yapıldı

16 Nisan 2018 19:56

Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zekeriya Akgül ve Ahmet Küçük, Zeytin Dalı Harekatı'nın 'Afrin SİHA' isimli mobil oyununu yaptı. TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattığı günlerde yapımına başlanan oyun, gerçek harita üzerinden oynanıyor. Bülbül, Şeran, Mabatlı, Cinderes ve Afrin merkez olmak üzere 5 bölümden oluşan oyunda, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Afrin'deki köylerin korunması, PYD/PKK'ya ait hedeflerin ve konvoyların vurulması gibi görevler yerine getiriliyor. 'Afrin SİHA' oyunu, IOS ve Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlara ücretsiz indirilebiliyor.

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