Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki askerlere, canlı yayında kamuflajlı destek

Sivas'ta yayın yapan yerel bir televizyon kanalı spor programında Afrin'deki terör unsurlarına yönelik Zeytin Dalı operasyonuna kamuflaj giyerek destek verildi. Operasyona destek vermek amacıyla asker üniforması giydiklerini belirten Kanal 58 Spor Müdürü Mustafa Ateş, "Bugün Afrin Operasyonuna destek amaçlı asker üniformaları ile yayınımıza çıktık. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimize, o bölgede görev yapan askerlerimize destek verelim istedik. Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu gösterelim dedik. Geçtiğimiz günde çok önemli bir operasyon yapıldı. Bugünde 44 hedef imha edilmiş" dedi.