'Zeytin Dalı harekâtına' destek için zeytin fidanı diktiler

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 2'incisini düzenlediği Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı 33 ülkeden 93 ressamın katılımıyla gerçekleştirildi. 75'inci Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen ve 31 Ocak'a kadar sürecek olan çalıştayın açış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 'Zeytin Dalı harekâtına' değindi. Başkan Hüseyin Sözlü, "Teröristlerin ortaya koyduğu huzursuzluktan dolayı askeri operasyon gerçekleşiyor. Emin olun sanatçılar konuşsaydı, teröristlerin sesi çıkmazdı. O yüzden sanatçıların sesi daha çok çıksın" dedi. Açılışın ardından Başkan Sözlü, sanat galerisinde 'Zeytin Dalı harekâtına' destek için zeytin fidanı dağıttı. Sözlü, daha sonra ressamlar ile bahçede fidanları toprakla buluşturdu.