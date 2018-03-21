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Zeytin Dalı Harekâtı bitmeden filmi çekildi; "Bordo Bereliler Afrin'de" 23 Mart'ta gösterime girecek

21 Mart 2018 13:23

20 Ocak 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın bitmeden filmi çekildi. "Bordo Bereliler Afrin'de" adlı filmin afişleri sokaklara asıldı. Afrin'e yönelik harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu, operasyonların 58'inci gününde ilçenin merkezini ele geçirdi. Hükümet yetkilileri harekatın daha bitmediğini açıklarken, "Bordo Bereliler Afrin'de" isimli filmin bittiği, sokaklara afişlerinin asıldığı görüldü. Sputnik'te yer alan habere göre 20 Ocak'ta başlayan ve 46 askerin hayatını kaybettiği harekatı anlatan film bu cuma vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Erhan Baytimur'un, senaristliğini Coşkun Gündoğdu ile Ayça Baytimur, yapımcılığını ise Erdoğan Yaprak ile Ali Ertem (16 Yapım Medya) üstleniyor. "Hangi ara çekilip bitti?" Posta'nın haberine göre Bordo Bereliler Afrin'de filminin afişini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını, “Mehmetçik daha Afrin'de. Film 23 Mart'ta gösterilecekmiş. Filmi hangi ara çekip bitirdiler” diyerek dile getirdi. 63 gün içinde senaryosunun yazılıp filmin tamamlanmış olması da sosyal medyada eleştirilen konulardan birisi oldu. Şubat ayında filmin fragmanı da yayınlanmıştı.

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