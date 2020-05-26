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Zeytin ağaçlarını ilaçlamaya gitti; 2200 yıllık sikke buldu

26 Mayıs 2020 17:26

Bursa'nın İznik ilçesi Abdulvahap mevkisinde sabah saatlerinde tarlasına zeytin ağaçlarını ilaçlamaya giden 37 yaşındaki Ferhat Köken, bir ağacın dibinde eski para buldu.

Üzerinde kabartmalı figürlerin olduğu parayı yanına alan Köken, İznik ilçe merkezindeki müze müdürlüğüne giderek, tutanak karşılığında yetkililere teslim etti.

2200 yıllık para

Müze müdürlüğünde görevli arkeolog tarafından incelenen eski paranın Roma dönemine ait, yaklaşık 2200 yıllık olduğu öğrenildi.

İncelenen paranın değerine göre çiftçi Köken'e ödül verileceği belirtildi.

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