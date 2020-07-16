"Zeydan Karalar'a mobilya hediye etmek isteyen muhtarın amacı provokasyondu"

Adana'da makam odası haczedilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a büro malzemeleri ve mobilya getiren Güzelyalı muhtarı, belediyeye alınmadı. Belediye çalışanları olduğu belirtilen kişiler ile muhtar arasında sözlü tartışma yaşandı. Belediye çalışanları muhtara, "Sen kimsin şov yapma, git" dediği videoda görülürken muhtar ise belediye önünde verdiği röportajda "Anlaşılan o ki sadece Adana'mızın imajını kötü bir şekilde kullanmak istiyorlar" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesinden bir yetkili T24'e olayla ilgili bilgiler verdi. 'Halkın muhtarının, halktan birinin belediye personellerince engellenmesinin mümkün olmadığını' belirten yetkili, "Muhtar basın ile birlikte gelince güvenlik personelleri 'provokasyon' şüphesi ile tedirgin olmuşlar. Başkanımızın makam odası haczedildi, oraya bir hediye vermek istemiş olabilir ancak basın ile gelmesi biraz değişik olmuş. 'Acaba basına ne yazdıracaktı, ne mesaj verdirecekti' engellemişler" dedi.

'Muhtarın bu hareketinin provokasyon olduğunu düşündüklerini' belirten yetkili, "Halktan birisi başkana hediye için gelecekse neden basınla gelir ki" diye konuştu.

İHA'nın haberine göre, bugün kamyonetle getirdiği büro malzemeleriyle Adana Büyükşehir Belediyesi önüne gelen muhtar Güngör, Başkan Zeydan Karalar’a masa sandalyeden oluşan mobilya takımı getirdiğini belediye görevlilerine iletti. Ancak, görevliler muhtar Güngör’e karşı çıkarak tartışma başlattı. Muhtar ve belediyede çalıştığı belirtilen kişiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Bir çalışan muhtar Güngör’e, "Sen kimsin şov yapma, git" diyerek müdahalede bulundu.

Olayın daha da büyümemesi için muhtar Güngör, büro malzemelerinin yüklü olduğu aracı belediyenin önünden gönderdi.

Zabıta, belediye güvenlik görevlileri ve çalışanlar ise belediyenin önünde tekrardan araç gelmesin diye nöbet tutmaya başladı.



Güngör, “Belediyeye haciz geldiğinden dolayı Adana Büyükşehir Belediyemize bir katkı sağlamak istedim. İlgilenmediler. Bu anı sadece siyasete çevirmişler. Adana'mızın ismini hizmetle duyurmaları gerekirken insanlara siyaset ile kötü bir görsel ile duyurmak istiyorlar” diye konuştu.



Güngör Başkan Karalar için "Hayat öyle bir durumun içerisine almış ki bizleri maalesef bunun üzerinden siyaset yapar duruma gelmişler. Sayın Karalar, kahvehane kültürü içerisinde yetişmiş bir insan olabilir. Kahve kültürünü yaşayan bir başkan olabilir. Bunlara saygımız var. Ama bir kahve kültürünü Adana Büyükşehir Belediyemize yaşatmış olması şahsımı oldukça rahatsız etti” ifadesini kullandı.



