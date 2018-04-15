Zeki Müren'le sahne almıştı, usta sanatçı Tülin Korman hayatını kaybetti

Onur Akay, Türk sanat müziğinin efsane sesi Tülin Korman'ın dün vefat ettiğini duyurdu. Bodrum'da yaşayan Tülin Korman'ın cenazesi İstanbul'a getirilecek. Ölümsüz bestekarlar Sadettin Kaynak'ın öğrencisi ve Münir Nurettin Selçuk'un ise hem öğrencisi hem uzun yıllar tek asistanı olan, 1960 yılların ünlü ses sanatçısı Tülin Korman'ın vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, dün gece Twitter adresinden duyurdu. Akay, “Büyük bir sesi, usta bir sanatçıyı ve gerçek bir efsaneyi, Türk sanat müziğinin dev ismi Tülin Korman'ı kaybettik. Aynı zamanda çok sayıda sanatçımızın da konservatuvarda hocası olan Korman, birkaç yıl önce yerleştiği Bodrum'daki evinde dün vefat etti.” ifadelerini kullandı.