Zekeriya Öz ilk kez röportaj verdi

Açığa alınan savcı Zekeriya Öz, BBC Türkçe'ye konuştu. 2007 yılında Ümraniye'de bir gecekonduda el bombalarının bulunmasıyla başlayan Ergenekon davası sürecinin savcısıydı. Öz'ün adı daha sonra OdaTV davası, 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarında gündeme geldi. Operasyonları takip eden dönemde hakkında HSYK'da soruşturma başlatıldı ve soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Bugüne kadar hiçbir röportaj vermeyen, hakkında çok şey yazılıp söylenen Zekeriya Öz ilk kez BBC Türkçe'ye konuştu... BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin yaptığı röportajı 16 Şubat Pazartesi gününden itibaren üç bölüm olarak yayımlanacak.