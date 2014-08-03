Zekeriya Beyaz'dan Başbakan Erdoğan'a beddua

Ulusal Kanal'da Hakan Bayrakçı'nın konuğu olan Zekeriya Beyaz, Başbakan Tayyip Erdoğan'a isim de vererek beddua etti ve açık açık eleştirdi. "Beddua etmek haksızlığa asla caiz değildir. Ama yüreği yanan insanlar, o yüreğini yakan insanlara beddua etmeye hakkı vardır" diyen Beyaz, "Allah, seni muvaffak eylemesin Tayyip! Cumhurbaşkanlığına değil, hiçbir makama muvaffak eylemesin. Vatanı satıyorsun, devleti satıyorsun, halkı mahvediyorsun, açlığa ve sefalete mahkum ettin. Allahtan kork, kuldan utan!" dedi.