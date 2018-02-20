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Zekai Aksakallı, şehit Ömer Halisdemir'i alnından böyle öpmüş

20 Şubat 2018 13:03

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ÖKK'da cuntacı general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili, 18 sanığın yargılandığı davanın dosyasına giren görüntülerde, darbe girişiminin kaderini değiştiren iki ismin çok konuşulacak görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dönemin ÖKK Komutanı 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, 'darbeci general Semih Terzi'yi vur' emrini verdiği şehit Astsubay Ömer Halisdemir'i, üzerine örtükleri örtüyü kaldırarak alnından öpüyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait ÖKK'ya ait güvenlik kameralarından elden edilen görüntüler dava dosyasına girdi. Şehit Astsubay Halisdemir'e "Darbeci Semih Terzi'yi vur" emrini veren ve "Bunun sonunda şehadet var" diyen Korgeneral Aksakallı'nın darbe girişiminin bastırılmasının ardından ÖKK'ye gelme anının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. 16 Temmuz 2016 günü sabah saat 10.17'de Karargah girişine aracıyla gelen Aksakallı'nın darbecileri bertaraf eden askerlere sarıldığı görülüyor. Daha sonra Karargah binasının içine doğru yönelen Aksakallı'nın bir müddet beklediği, ardından da Terzi'yi öldürmesinin ardından darbeciler tarafından şehit edilen Halisdemir'in cansız bedenine yöneldiği görüntülere yansıyor. Halisdemir'in naaşı önünde diz çöken Aksakallı, şehidin yüzündeki örtüyü açtığı ve burada anlından öpme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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