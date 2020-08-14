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‘Zavadanak’ sözüyle fenomen olan Bekir Varol tutuklandı

Varol, cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

14 Ağustos 2020 14:37

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası diyaloglar sonrası fenomen olan ve 'Zavadanak Bekir' olarak tanınan Bekir Varol (42) hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan açılan dava sonuçlandı. 5 ay hapis cezasına çarptırılan Varol, cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Kaza, geçtiğimiz 15 Mart günü Manavgat’ın Kızılağaç kavşağında meydana geldi. Bekir Varol’un kullandığı 07 L 7170 plakalı kamyonetle Niyazi K.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada Niyazi K.’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü K. ve Osman K. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, yaralıları ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Kazanın ardından ise kamyonet sürücüsü Bekir Varol’un polis ve karşı tarafla diyalogları güldürmüştü.

“Zavadanak bana çarptı”
Polisin yaptığı alkol testinde 2.2 promil alkollü çıkan Varol, diğer araç sürücü Niyazi K.’ye, "Korona’dan mı kaçıyorsun. Hadi ben sarhoş olabilirim ama devletin ışıklarına uymayan o. Kırmızı ışıkta geçtin" şeklinde tepki göstermişti. Varol’un ayrıca polis ekiplerine olayı anlatırken kullandığı ‘Zavadanak bana çarptı’ sözleri de kendisini fenomen yapmış, Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

5 ay hapis cezası
Kaza sonrası sürücü belgesine 6 ay süresince el konulup para cezası uygulanan Varol hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan Manavgat 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davada 5 ay hapisle cezalandırılan Varol’un cezası kesinleşti. Alanya Adliyesine giderek teslim olan Varol, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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