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Zap Suyu'nda sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı

1 saat süren çalışmalar sonucunda ayaklarından yaralı hayvan kıyıya çıkarıldı

08 Eylül 2021 11:57

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde, Zap Suyu'na kapılarak, sürüklenen ayıyı rafting ekibi kurtardı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çukurca ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Narlı köyündeki Zap Suyu'nda çalışma yapan rafting ekibi, ayının suya kapıldığını fark etti. Ekip, botla ayının suya kapıldığı bölgeye hareket etti. Rafting ekibi, ayıyı 1 saat süren çalışmalar sonucu iple kurtardı. Ayının kendilerine zarar vermemesi için de büyük çaba sarf eden ekip, ayaklarından yaralı hayvanı kıyıya çıkardı. İş makinesinin kepçesine koyulan ay, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

HakkariZap Suyurafting ekibinin kurtardığı ayı

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