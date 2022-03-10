Zam protestosu; Ankara'da özel halk otobüsü ve minibüs sürücüleri kontak kapattı

Ankara'da özel halk otobüsü ve minibüs şoförleri, akaryakıt zamlarını protesto için kontak kapattı. EGO ek seferler koyarken duraklarda yoğunluk oluştu. Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yılmazer, fiyat güncellemesi yapılana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Başkentte otobüs ve dolmuşlarla özel toplu taşıma hizmeti veren esnaf, akaryakıt zamları, ücretsiz taşıma ile maliyetler nedeniyle zor günlerden geçtiklerini belirterek kontak kapattı.

Duraklarda yoğunluk oluştuğu görülürken, EGO, ek seferler koyduğunu açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, açıklama yapmak için kurumun önünde toplanan şoförlere çay ikram etti.

Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yılmazer, "Fiyat güncellemesi istiyoruz. Olumlu sonuç alana kadar eylemimiz devam edecek" diye konuştu.

Dün, Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, "41 yıldır sizlere kesintisiz hizmet veren ancak olağanüstü artan maliyetler nedeniyle yakıt dahi alamaz duruma gelen esnaflarımız yarından itibaren zorunlu olarak "çalışamayacaklarını" beyan etmişlerdir Özür diliyor, anlayışınıza sığınıyoruz Motorine 2.25" denilmişti.