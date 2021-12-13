Zafer Partisi'nden döviz eleştirisi: Doların 14,35'te kalacağını ne Saray bürokratları, ne AKP'li siyasetçiler garanti edemiyorlar

Zafer Partisi, döviz kurunun tarihi rekor kırması sonrası Türkiye ekonomisinin durumunu eleştiren bir videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşıma "Biz bu videoyu paylaşırken 1 Dolar 14,35TL'ydi. 5 dakika sonra bile 14,35 TL kalacağını ne Saray bürokratları, ne AKP'li siyasetçiler garanti edemiyorlar. İşte AKP'nin ve Erdoğan'ın bize bıraktığı Türkiye ekonomisinin durumu!" notu düşüldü.

Dolar haftaya yeniden 13,95'li zirvesinde başladı. Sabah saatlerinde yükselişe geçen dolar 14 lirayı aşarak 14,47 seviyesine kadar yükseldi. Aynı dakikalarda euro da 16 lirayı aşarak 16,65 seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Zafer Partisi bunun üzerine sosyal medya hesabından Türkiye'nin ekonomisinin geldiği durumu eleştiren bir video paylaştı.