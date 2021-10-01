Zabıtayı görünce sopayla diğer seyyar satıcının üzerine yürüdü; "Senin yüzünden geldi"

İstanbul Aksaray’da kaldırım üzerinde açılan tezgâhı kaldırmaya gelen zabıtayı gören esnaf arasında "Zabıta senin yüzünden geldi" tartışması sopalı kavgaya dönüştü. Kendilerini bir anda kavganın içinde bulan zabıta ekipleri, kavgaya müdahale ederek ortalığı yatıştırdı.

Olay, Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda tezgâh açarak sebze meyve satışı yapıldığı ihbarını alan Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tezgâhları kaldırmak için belirlenen adrese gitti. Burada kaldırım üzerine kurulmuş 4 ayrı tezgâhı kaldırmak isteyen zabıta ekipleri bir anda kendilerini sopalı kavganın içinde buldu.

Kaldırımda tezgâh açan bir seyyar satıcı, sonradan geldiğini iddia ettiği ve zabıtanın da onun yüzünden gelerek işlem yaptığını söylediği seyyar satıcının üzerine yürüdü. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce seyyar satıcının biri eline aldığı sopayla diğer seyyar satıcıya saldırmak istedi. Zabıta ekipleri ve vatandaşlar kavgayı önlemek için müdahalede bulundu. Kavganın önlenmesinin ardından zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri altında yaklaşık 2 saat süre çalışma sonucu seyyar satıcılar kaldırımdan kaldırılarak semt pazarlarına yönlendirildi.

Kaynak: İHA