Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti

Aksaray’da dilencilik yapan kişiye müdahale eden Aksaray Belediyesi Zabıta ekiplerine, vatandaşlar tepki gösterdi. Zabıta Müdürü Tarık Gümüşsoy, iki zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Aksaray’da, Zabıta ekiplerinin dilencilik yapan vatandaşı yerlerde sürükleyerek müdahale ettiği görüntüleri bir vatandaş tarafından kayda aldı. Yapılan kayıtta zabıta ekiplerinin dilencilik yapan vatandaşı iş merkezinin çıkışına kadar yerde sürüklediği görülürken çevredeki vatandaşların da yüksek sesle tepki verdikleri duyuldu.

Zabıtanın müdahalesini sürdürürken, görüntüleri kaydeden vatandaşa, “Çekme bak, yaptığın suç” diye bağırdığı da görüldü. Çarşıdaki vatandaşlar, zabıtanın müdahalesine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürü Tarık Gümüşsoy , zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek yapılan tavrı tasvip etmediklerini söyledi.

Gümüşsoy “Daha önce de dilencilik yaptığı bilinen A.Ö isimli 54 yaşındaki şahıs ile ilgili olayın geçtiği çarşıda, bir kadın vatandaşın dilenci şahıstan rahatsız olduğunu belirterek şikayet etmesi üzerine ekiplerimiz olaya müdahale etmiştir. Zabıta memurlarımızın tavrını doğru bulmadığımızı ve haklarında idari soruşturma başlatıldığını bildirmek isterim. Böyle durumlarda şikayet üzerine olay yerine polis çağırılarak duruma müdahale edilir. Zabıtalarımızın yaptığı müdahale doğru değildir. Vatandaşın yerde sürüklenmesinden dolayı üzüntü duyduk” dedi.