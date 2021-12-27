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Zabıtadan market çalışanına: Yöneticilerinize söyleyin, ya bu fiyatları düzeltecekler ya da ekmek yiyemeyecekler

Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Vatandaşımızın yanında olmayanın karşısındayız”

27 Aralık 2021 14:05

Ankara'da Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında fiyatların yüksek olduğunu söyleyen zabıta memuru, market çalışanına "Yönetecilerinize söyleyin, ya bu fiyatları düzeltecekler ya da ekmek yiyemeyecekler" dedi.

Döviz kuru gibi gerekçelerle bazı temel gıda ürünlerinde fahiş fiyatlar uygulandığı ve kurdaki düşüşe rağmen ürün fiyatlarında düşüş olmadığı iddiaları üzerine Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi. Fahiş fiyat denetlemesi yapan zabıta ekipleri, tutanak tutarak uyarılarda bulundu.

Kur ve hammadde fiyatlarının düşüşüne rağmen raflarda yüzde 20’ye yakın bir fiyat artışı tespit ettiklerini belirten Zabıta Müdürü Sabri Ünal, “Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Vatandaşımızın yanında olmayanın karşısındayız” dedi.

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