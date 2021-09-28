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Zabıtadan 'fahiş fiyat' denetimi

Belediye yetkilileri, denetimlerin aralıklarla devam edeceğini belirtti

28 Eylül 2021 13:41

Eskişehir’de zincir marketlere denetim yapan zabıta ekipleri, genel kontrollerin yanı sıra fahiş fiyat incelemesinde de bulundu.

Ticaret Bakanlığı’nın 'fahiş fiyatla mücadelede' kararının ardından zabıta ekipleri de denetimlerini artırdı. Marketlerde hijyen, son kullanma tarihi, vergi levhası ve işyeri ruhsatı kontrolü gibi genel denetimlerin yanı sıra fiyat etiketleri de özellikle incelendi.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ekipler ilçede bulunan zincir marketlere denetimler gerçekleştirerek; fiyat etiketlerinde malın ayırıcı özelliği, yerli ürünlerde üretim logosu, fiyat değişiklik tarihi, yaş sebze meyvelerde ürün künyesi ve etiket kontrolü yaptı. Belediye yetkilileri, denetimlerin aralıklarla devam edeceğini belirtti.

 

Eskişehirzincir marketlerfahiş fiyat' denetimi

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