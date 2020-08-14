T24 LogoT24 Logo
Haberler

Zabıta, vatandaşın boğazını sıktı: Senin karşında kim var?

Üsküdar Belediyesi zabıta memuru 'Senin karşında kim var' diyerek vatandaşın boğazını sıktı

14 Ağustos 2020 18:13

İstanbul'da bir Üsküdar Belediyesi zabıta memuru 'Senin karşında kim var' diyerek vatandaşın boğazını sıktı.

YOL TV'nin kamerasına yansıyan videoya göre, yürütmenin durdurulması kararına rağmen evlerinden tahliye edilen İstanbul'da Acıbadem Gülistan Sitesi kentsel dönüşüm mağdurları, zabıta tarafından darp edildi. 

O anlarda bir Üsküdar zabıta personeli 'Senin karşında kim var' diyerek vatandaşın boğazını sıktı. O anlar kameraya yansıdı. 

Gazete Üsküdar'da yer alan habere göre, Üsküdar Acıbadem’de kentsel dönüşümle ilgili davaları devam eden ve hakkında yürütmenin durdurulması kararı bulunan Gülistan Sitesi sakinleriyle Üsküdar Belediyesi zabıtaları arasında gündüz saatlerinde arbede yaşandı. Site sakinleri akşam düzenledikleri basın açıklamasıyla seslerini duyurmaya çalıştı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e site ile ilgili davalar sonuçlanıncaya kadar yıkım kararından vazgeçme çağrısında bulunan vatandaşlar çadır kurarak nöbet tutmaya başladılar.

ETİKETLER

zabıtavatandaşboğazını sıktıüsküdarbelediyekentsel dönüşümmağdur

Diğer Videolar

Harabe evin önünde 17 yıldır her gün gözyaşı döküyor

Kuş cennetinde sular çekildi, ‘Pelikan Adası’na yol açıldı

Anne oyaladı, çocuğu çaldı

Esra Erol: Şahsıma yapılan saldırının bilinçli bir şekilde, başka bir şeye hizmet ettiğini düşünüyorum

Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü

Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs'le mücadelede 'Hekimoğlu ve Mucize Doktor'lu yeni kamu spotları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

Dilipak, Esra Erol'da yaşanan olayın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Gwyneth Paltrow 48. yaşını çırılçıplak kutladı!...

Türk lirası eriyor; dolar 7.83 TL'yi aştı, euro 9 TL'nin...

Çocuğunun komşusundan olduğuna canlı yayında sevinmişti; kocasını da yanına alıp...

Asıl enflasyon oranı yüzde 36 diyen ABD'li ekonomist Hanke: Yabancı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

Dilipak, Esra Erol'da yaşanan olayın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24