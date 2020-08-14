Zabıta, vatandaşın boğazını sıktı: Senin karşında kim var?

İstanbul'da bir Üsküdar Belediyesi zabıta memuru 'Senin karşında kim var' diyerek vatandaşın boğazını sıktı.

YOL TV'nin kamerasına yansıyan videoya göre, yürütmenin durdurulması kararına rağmen evlerinden tahliye edilen İstanbul'da Acıbadem Gülistan Sitesi kentsel dönüşüm mağdurları, zabıta tarafından darp edildi.

O anlarda bir Üsküdar zabıta personeli 'Senin karşında kim var' diyerek vatandaşın boğazını sıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Gazete Üsküdar'da yer alan habere göre, Üsküdar Acıbadem’de kentsel dönüşümle ilgili davaları devam eden ve hakkında yürütmenin durdurulması kararı bulunan Gülistan Sitesi sakinleriyle Üsküdar Belediyesi zabıtaları arasında gündüz saatlerinde arbede yaşandı. Site sakinleri akşam düzenledikleri basın açıklamasıyla seslerini duyurmaya çalıştı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e site ile ilgili davalar sonuçlanıncaya kadar yıkım kararından vazgeçme çağrısında bulunan vatandaşlar çadır kurarak nöbet tutmaya başladılar.