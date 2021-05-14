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Zabıta ile seyyar satıcı kavgasına polis müdahalesi

14 Mayıs 2021 12:10

İstanbul Taksim'de sokağa çıkma kısıtlamasında parfüm satan seyyar satıcı ile kendisini engellemek isteyen zabıta memurları arasında arbede çıktı. Polisin müdahalesiyle son bulan arbedenin ardından seyyar satıcı gözaltına alındı. Hemen arkasında yaşanan arbedeye rağmen bir kişinin oturarak, elindeki dürümü yemeyi sürdürmesi dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, geçtiğimiz gün sokağa çıkma kısıtlamasında turistlere parfüm satmak isteyen seyyar satıcıyı engellemek istedi.

Seyyar satıcı, kendisine müdahale eden ekiplere karşı koyunca arbede çıktı. O sırada Taksim Meydanı'nda oturarak elindeki dürümü yiyen bir kişinin hemen arkasındaki arbedeye aldırış etmemesi dikkat çekti.

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