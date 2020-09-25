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Zabıta ekipleri çöp evde bidonlar dolusu madeni ve kağıt para buldu

Evden 29 bin 280 TL'si madeni olmak üzere toplam 169 bin 280 TL çıktı

25 Eylül 2020 16:36

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen zabıta ekipleri, Nazmi A.’ya (86) ait olduğu tespit edilen evden 2 kamyon çöp çıkarırken, 169 bin 280 TL tutarında bidonlar dolusu kağıt ve madeni para buldu.

Evde altınların da olduğunu iddia eden yaşlı adamın komşuları,  Sakin ve kendi halinde bir şahıs olarak tanıdıkları komşularının evinden 2 kamyon çöple birlikte yüklü miktarda paranın çıkmasına çok şaşırdıklarını ifade etti. 

Üç yıl önce eşi öldükten sonra sokaklarda tartıcılık yaparak, karton kutu ve plastik atıkları toplayarak geçimini sağlayan biri kız iki çocuk babası Nazmi A.’nın emekli maaşından biriktirdiği iddia edilen bidonlar dolusu para, mahalle muhtarı ve polis nezaretinde sayılması için bankaya götürüldü. Banka görevlileri, sayılan paranın 29 bin 280 TL'si madeni olmak üzere toplam 169 bin 280 TL olduğunu belirledi. Sayılan paralar tutanak altına alındıktan sonra yaşlı adamın banka hesabına yatırıldı.

 

 

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