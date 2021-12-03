"Z kuşağı olarak bize gelecekte yaşayabileceğimiz bir ülke bırakmamak için ellerinden geleni yapıyorlar"

Son yıllarda sık sık gündeme gelen "Z Kuşağı" 2000'lerin başında doğan gençleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu dönem aynı zamanda teknolojinin hızla gelişim gösterdiği ve dünyayı küresel bir köy haline getiren dönem olarak görülüyor.

Bazı uzmanlar, kuşakları bir bütün olarak ele almanın her zaman doğru olmayabileceğini, bu grubun da kendi içerisinde sosyo-ekonomik nedenlerle farklı özellikler gösterdiğine dikkat çekiyor. Peki kuşakların genel özellikleri neler ve bugüne bakışları nasıl?

Türkiye’deki araştırmalar, daha geniş olarak genç kuşağın en temel sorunlarının "işsizlik ve ifade özgürlüğü" olduğunu gösteriyor. Peki Z Kuşağı'nın aile, siyaset, toplumsal yaşam, aşk ve teknoloji hakkındaki görüşleri neler? DW Türkçe’nin konuştuğu her yaş grubundan bireyler, kendi dönemlerini anlattı.