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Yüzü, okuduğu şiirler ve esprileriyle 'Van'ın Ramiz Dayı'sı: "Burada yeğen çok"

"Yolcuların bana 'Ramiz dayı' demeleri hoşuma gidiyor"

06 Ocak 2021 11:56

Van'da 30 yıldır şoförlük yapan 4 çocuk babası Mehmet Sıddık Yolcudur isimli vatandaş yüzü, okuduğu şiirler ve yaptığı esprileriyle, 2013'te hayatını kaybeden ünlü sinema, tiyatro ve dizi sanatçısı 'Ramiz Dayı' olarak da bilinen Tuncel Kurtiz'e benzetiliyor.

Van'ın Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Sıddık Yolcudur, halk arasında birçok tiyatro oyunu ve dizide oynayan 'Ramiz Dayı' olarak hafızalara kazınan Tuncel Kurtiz'e benzerliği ile tanınıyor. Yıllar önce Başkale ilçesinden Van'a göç eden Yolcudur, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yolcu taşıyan bir otobüste servis şoförlüğü yapıyor. Yolcuları tarafından ismiyle anılmayıp, hep 'Ramiz Dayı' olarak anılan Yolcudur'un en büyük hayali benzediği Tuncel Kurtiz gibi dizi ve filmlerde rol almak.

"Yolcuların bana 'Ramiz dayı' demeleri hoşuma gidiyor"

Yolcularına zaman zaman Tuncel Kurtiz'in esprilerini taklit edip, şiirlerini okuyan Yolcudur, vatandaşların kendisine 'Ramiz Dayı' demesine çok sevindiğini belirterek, "Bu memlekette doğduk, burada büyüdük. Herkes beni 'Ramiz Dayı'ya benzetiyor. Ben nereye gitsem aynı şeyi diyorlar. Arabamın arakasında da 'Ramiz Dayı' yazısı var. Ben Tuncel Kurtiz'in bir kere dizisini izledim. Ama ismini çok duydum. Kendisini seviyorum. Allah rahmet eylesin. Yeğenler çok. Burada bir sürü yeğenimiz var. Hepsini de seviyoruz. 30 yıldır Karayolları'nda şoförlük yapıyorum. Arkadaşlarımın bana 'Ramiz dayı' diye hitap etmeleri çok hoşuma gidiyor. Daha önce de TIR şoförlüğü yapıyordum. Yolcularımız benden memnun. Ben de onlardan memnunum. Kiralık evde oturuyorum. Şoförlük yaparak 6 nüfusa bakıyorum. Çocuklarımın en büyüğü 13, en küçüğü ise 4 yaşına girdi. Geç evlenmemin sebebi de askerlik dönüşü babam rahmete gidince evin reisliği bana kaldı. Burada asgari ücret alıyorum. Bir film veya dizide oynamak için teklif gelirse değerlendiririm" dedi.

Otobüs yolcuları da, 30 yıldır Karayolları'nda şoförlük yapan Mehmet Sıddık Yolcudur'u hiç bir zaman kendi ismiyle hitap etmediklerini, hep 'Ramiz Dayı' dediklerini anlattı.

Van'ın 'Ramiz Dayı'sı

Kaynak: DHA

 

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