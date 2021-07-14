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Yüzlerce yıllık zeytinleri kesilen köylülerden eylem: Jeotermal diye bir şey istemiyoruz

14 Temmuz 2021 08:55

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı köyünde yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesi üzerine köylüler eylem yaptı. Orhanlı Köyü Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Tahsin Akçil, "Zeytin ağaçlarımızın ve yaşam alanımızın yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi. Bir yaşlı köylü, “Jeotermal diye bir şey istemiyoruz biz, istemiyoruz, bitti” dedi.

Seferihisar'ın Orhanlı köyünde yüzlerce yıllık 21 zeytin ağacının kesilmesi üzerine köylüler eylem yaptı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de destek verdiği yöre halkı, "Zeytinime dokunma", "Zeytin katliamına izin vermeyeceğiz", "Erkence zeytini yok olmasın" yazılı pankartlar açtı.

JES projesi için Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim A.Ş. firmasının mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen usulsüzce çalışmalarını sürdürdüğünü iddia eden yurttaşlar, yaşam alanlarını ve zeytin ağaçlarını korumak için haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

"Ağaç kesimleri kabul edilemez"

Asırlık zeytin ağaçlarının kesilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Orhanlı Köyü Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Tahsin Akçil şunları söyledi:

“Burası binlerce yıldır zeytincilikle geçinen, zeytinyağı üreterek yaşayan bir köy. Bu topraklarda sayısız insan yaşam sürmüş, medeniyetler geçmiş. Zeytin ağaçları hepsinin yaşamına tanıklık etmiş. Çünkü onlar biz burada var olmadan önce de bu topraklarda yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bizden sonra da burada yaşamaya devam edecekler. Atalarımızdan, ninelerimizden emanet aldığımız zeytin ağaçlarımızı koruyarak çocuklarımıza emanet etmek için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Zeytin ağaçlarımızın, yaşam alanımızın jeotermal santral tarafından yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz.”

Orhanlı köyü halkı da zeytin ağaçlarının kesilmesine tepki gösterirken, jeotermal enerji santrali projesinden vazgeçilmesi için yetkililere çağrı yaptı.

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