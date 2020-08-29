Girdikleri mağarada yüzlerce yarasayı karşısında gören dağcılar, şaşkına döndü

Bursalı dağcılar, 5 kilometrelik doğa harikası Ayvaini mağarasında yarasalarla burun buruna geldi. Yüzlerce yarasa, ışığı görünce tek tek kaçıştı.

Daha önceki geçişlerde bu kadar yarasa nesline rastlamadıklarını belirten dağcılar, o anları kameraya kaydetti.

Gördüğü yarasalara karanlığı efendileri diye lakap taktığını belirten dağcı İsmet Şentürk, "Girdiğimiz yerlerdeki doğal yaşamda bulunan canlılara rahatsızlık vermemeye çalışıyoruz. Her zaman mağaralarda yarasa var. Ama bu nesil karşısında bunları görüntülemeden edemedim. Bu kadar çok yarasa olması bizleri mutlu etti” dedi.