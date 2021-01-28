3 binden fazla Covid-19 hastası takip edildi; kadınlarda saç dökülmesine yol açıyor

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Koronavirüs tedavisi görmüş hastaların 9 aylık takipleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle kadın hastalarımızda saç dökülmesi sorununa yüzde 10'lara varan bir oranda rastlamaya başladık" dedi.

Tespitin, Mayıs ayından bu yana hizmet veren "Kovid İzlem Merkezi"nde yaklaşık 9 aydır izlenen 3 bin 300 hastanın verilerine dayandığını söyleyen Tükek, "Özellikle kadın hastalarımızda saç dökülmesi sorununa yüzde 10'lara varan bir oranda rastlamaya başladık. Altında yatan farklı mekanizmalar olabilir diye düşünerek demir eksikliği anemisi ve hipotiroidi de araştırdık. Ama bunların da olmadığını gördük. Bunlar yokken bile saç dökülmesi oluyordu" dedi.

"Hastalarda, ilk zamanlarda en çok görülen semptomlarla ikinci dönem görülen semptomlar arasında da değişiklikler olduğunu fark ettik" diyen Tükek, araştırmanın sonuçlarını paylaştı.