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Yüz yüze eğitimin ilk günü tamamlandı

21 Eylül 2020 13:16

Yüz yüze eğitimin ilk günü tamamlanmasının ardından, minik öğrenciler öğretmenlerinin gözetiminde dışarı çıkarılıp aileleriyle buluşturuldu. Çocuklarını bekleyen velilere sürekli sosyal mesafe uyarıları yapıldı. Bazı çocuklar yakınlarını maskeden dolayı tanımayınca, görevliler, “çocuklar maskelerden dolayı tanıyamıyor el kaldırın” diye söylendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde bugün anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için açıldı. Girişte ateşleri ölçülüp, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak öğrenciler tek tek sınıflara alındı. Öğrenciler, 5 dersi tamamladı. Çocuklar, öğretmenler tarafından Koronavirüs kurallarına uyarak tek tek okuldan çıkarıldı. Okul girişinde bekleyen ailelere, görevliler sürekli sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Öğretmenleri tarafından büyük bir titizlikle dışarı çıkarılan çocuklar aileleri ile buluşturuldu. Bazı çocuklar yakınlarını maskeden dolayı tanımayınca, görevliler, çocuklar maskelerden dolayı tanıyamıyor el kaldırın denildi.

Minik çocuklar, oyun oynadıklarını ve yeni arkadaşlar edindiklerini söyledi.

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