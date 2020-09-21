Yüz yüze eğitim başladı; işte ilk günden manzaralar...

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs salgınında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı sosyal mesafeli, kolonya ve dezenfektan önlemli, okul bahçesinde sosyal mesafeli sıralarla başladı. Hâl böyle olunca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yeni eğitim-öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda bugün başladı. Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak. Okulların ilk gününde çekilen fotoğraflar, bundan sonraki sürecin nasıl olacağı hakkında da fikir verdi ve bugüne kadar okullarda koşarken zıplarken gördüğümüz öğrencileri ilk defa sakin ve kontrollü bir şekilde görmemizi sağladı.

Katılım zorunlu değil

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

Okul yönetimlerinin 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1'inci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

Haftada 2 gün 30'ar dakikalık 5 ders olacak

İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması ve her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olması sağlanacak. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.

Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.

Okullardan ilk manzaralar