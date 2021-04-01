Yusufeli Barajının son hali paylaşıldı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, inşaatı devam eden Yusufeli Barajı’nın son halini paylaştı.

Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı beton çalışmalarında sona gelindi. Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan barajın son hali Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.



