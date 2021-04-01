T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yusufeli Barajının son hali paylaşıldı

01 Nisan 2021 14:57

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, inşaatı devam eden Yusufeli Barajı’nın son halini paylaştı.

Artvin'de yapımı devam eden Yusufeli Barajı beton çalışmalarında sona gelindi. Bu yılın sonunda tamamlanması planlanan barajın son hali Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

artvinyusufeli barajıhesyusufeli

Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi tarafından 19:19'a çağrı yapılan İstiklal Marşı okumasına geç katıldı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mayıs 2021

19 Mayıs töreninde Gençliğe Hitabe'nin "İktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler" bölümü okunmadı

Çarşı'da şampiyonluk sevinci

Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu, Haliç'e kurulan tenis kortunda 19 Mayıs'a özel gösteri maçı yaptı

19 Mayıs kortejinde yaşanan kazada motosikletli 2 polis yaralandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhuriyet Savcısı 'muhtemelen işimi kaybedeceğim' dedi, video ile duyurdu: Salgın...

Sedat Peker, 'İçişleri Bakanı Soylu’ya aracılık yaptığını' yalanlayan Hadi Özışık’la...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: Anketler ne söylüyor? Üzülmesi gerekenler neden seviniyor?...

Sedat Peker'le fotoğraf paylaşan ünlüler şimdi de silme yarışına girdi!...

İçişleri Bakanı Soylu: Şaşkınım, keşke bugünleri görmeseydim; mafya lideri ile...

Sedat Peker’in görüşme kayıtlarını yayımladığı Hadi Özışık: Süleyman Soylu ve...

Oyuncu Tolga Karel, Sedat Peker ile fotoğrafını paylaştı: Daha düne...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhuriyet Savcısı 'muhtemelen işimi kaybedeceğim' dedi, video ile duyurdu: Salgın...

Sedat Peker, 'İçişleri Bakanı Soylu’ya aracılık yaptığını' yalanlayan Hadi Özışık’la...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24