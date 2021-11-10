Yurttaşlar Dolmabahçe’de: Atatürk’ü yasla değil, minnetle anıyoruz…

T24 Yaşam

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, 83 yıl önce bugün hayata veda etti.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’ını da yönettiği Ankara’yı Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti yaptı, ancak son yıllarını burada, ‘Cumhurbaşkanlığı makamı’ olarak da kullanılan Dolmabahçe Sarayı’nda geçirdi.

Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’nda 10 Kasım 1938’de, saat dokuzu beş geçe, 57 yaşındayken hayatını kaybetti. Çok erken bir yaşta hayata veda eden Atatürk, “Yurttaşlarım” diye seslendiği büyük nutkunda söylediği gibi “Az zamanda çok büyük işler yaptı…”

Bugün Ankara’da Anıtkabir’de, İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda ve ülkenin dört yanında milyonlar onu anıyor.

100 yaşının eşiğinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti için Atatürk’e minnetimizi sunuyor; onu yasla değil minnetle anıyoruz…