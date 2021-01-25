Yurttan yoksulluk manzaraları: -3 derecede sebze ve meyve artıklarını topladılar

Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar gerilediği Bingöl’de, vatandaşlar bir marketler zincirinin reyonundan kalan sebze ve meyveleri toplarken görüntülendi.

Türkiye’de yoksulluk manzaraları korkutuyor. Bingöl Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan yurttaşların, bir marketler zincirinin sebze ve meyve reyonundan arta kalanları toplarken görüntülenmesi, yoksulluk gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar gerilediği kentte, çevredeki yurttaşlar tarafından çekilen görüntülerde, marketin önünde birçok vatandaş, atık toplarken görülüyor. (MA)