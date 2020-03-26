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Yurttan Koronavirüs Manzaraları: Türkiye'nin ilk 'dezenfeksiyon tüneli' kullanımda, marketlerde önlemler artırıldı

26 Mart 2020 17:22

Tüm dünyaya yayılan ve 22 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde 59 vatandaşın hayatını kaybettiği Türkiye'de yerel bazda sokakların ve caddelerin önlem açısından dezenfektan işlemi sürüyor. 

Geçtiğimiz haftalarda risk grubundaki 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı ve vatandaşların 'evde kalın' çağrılarına uymasının ardından İstanbul'un meydanları, tarihi yerleri boş kaldı.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş Sahili ve Kadıköy Sahili gibi işlek yerlerin sessizliği havadan görüntülendi.

Büyükçekmece Gönüllüleri, bir hastaneye giderek sağlık çalışanlarına poğaça ve kurabiye ikram ettiler. 

İzmit Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına gıda yardımında bulundu.

İstanbul Mecidiyeköy’de yaşayan ve Koronavirüs'e karşı risk grubunda olduğu için sokağa çıkması yasak olan anneannesinin ihtiyaçlarını karşılamak için pazara giden İrem Erdal, pazarcılara moral vermek için şarkı söyledi.

Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri polisler besledi.

Tunceli’de 96 yaşındaki Hasan Tuncel, Koronavirüs salgını nedeniyle cura ismi verilen çalgısını alarak evinin balkonuna çıkıp, türkü söyleyerek, ‘Evde kalın’ mesajı verdi.

Ordu'da Koronavirüse karşı 'dezenfeksiyon tüneli' yapıldı. Sokağa çıkmak zorunda kalanların evlerine dönüşleri sırasında içine girdikleri tünelde yayılan özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı ile kıyafetleri üzerindeki olası bakteriler, dezenfekte edildi.

Niğde'de bir market, yeni tip Koronavirüs'e karşı önlem için kasiyerlerin etrafını naylonla korumaya aldı.

Şanlıurfa’da ise bir markette hastaneleri aratmayan tedbirler alındı. Ateşi ölçülen müşterilerin dezenfekte edildikten sonra alışveriş yapabildiği görüldü. Marketin kasasında ise konulan bariyerlerle müşteri ve çalışanlar arasındaki sosyal mesafe korundu.

 

 

 

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