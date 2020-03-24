Yurttan Koronavirüs manzaraları; test, maske, banka kuyrukları ve komando dede...

Tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 16 bin 500'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs nedeniyle 37 insanın yaşamını yitirdiği Türkiye'de de vatandaşlar, Koronavirüs testi yaptırabilmek ve maske alabilmek için hastane önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların bir kısmının mesai saatlerini kısıtlamaya gitmesi (12.00-17.00) nedeniyle işlem yapmak isteyen vatandaşlar, banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nca Koronavirüs'e karşı risk grubundaki 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine getirdi.

Yurdun bazı noktalarında ise bazı yaşlı vatandaşların yasağa rağmen sokağa çıkmaya devam ettiği gözlendi.

Ankara'da dün (23 Mart) dışarıya çıkan yaşlı bir vatandaşı kendisini polis gibi tanıtarak 'Normalde cezai işlem uygulamamız gerekiyor. Bu seferlik sizi affedelim' sözleriyle tehdit eden şahsa çıkarıldığı mahkemece 15 gün evden çıkmaması kararı verildi.

Öte yandan Adana'da sokağa çıkması yasak olan yaşlı bir vatandaşın askeri kamuflaj ile bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılarak komando marşı okuması, sosyal medyada ilgi gördü.

İstanbul

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak için gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Hastane bahçesindeki test kuyruğu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ankara

Ankara'da dün (23 Mart) dışarıya çıkan yaşlı bir vatandaşı kendisini polis gibi tanıtarak 'Normalde cezai işlem uygulamamız gerekiyor. Bu seferlik sizi affedelim' sözleriyle tehdit eden şahsa çıkarıldığı mahkemece 15 gün evden çıkmaması kararı verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaşlı vatandaş ile telefonda görüştü.

Adana

Adana'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından, askeri kamuflaj giyen yaşlı bir vatandaşın bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılarak komando marşı okuduğu görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Tekirdağ

Ergene ilçesinde kurulan semt pazarında alışverişe çıkan vatandaşlar ve tezgah açan esnaf için belediye ekiplerince maske, eldiven, dezenfektan ve kolonya dağıtıldı. Ücretsiz dağıtılan bu malzemelerden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Bingöl

Bingöl’de fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına, Koronavirüs endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken, sağlık ekipleri devreye girdi.

Yaşanan durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kısa sürede olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri, şahsı devlet hastanesine sevk etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu

Bolu’da, korona virüs salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunan bir vatandaş, farkındalık oluşturmak için otomobilinin üzerine bağladığı tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti.

Karaman

Karaman’da yasağa rağmen dışarı çıkan yaşlı bir vatandaş kendisini evine bırakmak isteyen polislere, "Bırakın beni yayan gideyim, dizlerim açılsın" dedi.

Kars

Kars’ta Koronavirüs sebebiyle risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar zabıta ekiplerince uyarıldı. Dışarı çıkma yasağına uymayan vatandaş, zabıta ekiplerine, ‘aklıma dükkan geliyor, motoru satmak geliyor, dayanamıyorum, dışarı çıkıyorum’ diye cevap verdi.

Zabıta amirinin "sağlığın için evinde kal" diye uyardığı vatandaş, “Ben bahçeye gidiyorum ama dayanamıyorum alışmışım arkadaş ya, bir sema ver koyup çay içiyorum. Bir saat oturuyorum. Ondan sonra dükkan aklıma geliyor. Dostları arkadaşları görmek aklıma geliyor. Motoru satmak aklıma geliyor. Ölüm Allah’tan takdiri ilahi” diyerek cevap verdi. Zabıta ekipleri vatandaşı ikna ederek evine gönderdi.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili karara uymayan 500 kişiye idari işlem yapıldığını belirterek, "Bunu yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız. Bizim kimseye işlem yapma gibi bir isteğimiz yok. Bunun için vatandaşlarımızın kurallara uymasını istiyoruz'' dedi.

Van

Van’da daha önce aldıkları nikah tarihleri Koronavirüs salgınına denk gelen çift, davetliler olmadan maske ve eldiven tedbiri ile Edremit Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah kıydı. Edremit Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan çiftlerin nikahları, belirli tedbirin alınmasının ardından yapılıyor. Nikah işlemlerinde şahitler dışında hiç kimse kabul edilmezken, nikah işlemi sırasında şahitler ve evlendirme memuru maske ve eldiven takarak virüse karşı önlem alıyor.

Kilis

Kilis’te cami hoparlöründen yapılan Türkçe ve Arapça anonslarla, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkma yasağına uymamaları halinde 3 bin 150 TL para cezası kesileceği duyuruldu.

Sakarya

Adapazarı ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Akyol İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri 'Sakarya Çevrim İçi' çalışmaları kapsamında evlerinde işaret dili ile 'Evde Kal Türkiye' videosu hazırladı. İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, toplumsal olaylara duyarlılık gösteren öğrencileri tebrik etti.

Erzurum

Erzurum’da bir manav eldivensiz alış verişi yasakladı. Erzurum’da faaliyet gösteren manav Koronovirüs tedbirleri kapsamında müşterilerine eldiven zorunluluğu getirerek alışverişlerini yapmalarını istedi. Uygulama müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılanırken, sebze ve meyvelere vatandaşların elle dokunmasına izin verilmiyor.