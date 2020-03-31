Yurttan Koronavirüs manzaraları: Paralar suda kaynatıldı, Korona isimli gitar üretildi

Tüm dünyada etkisini artıran ve Türkiye'de de son açıklanan verilere göre, 168 vatandaşın hayatının kaybetmesine neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde vatandaşlar sosyal izolasyon kuralına uyarak evde kalmayı artırırken yurdun dört bir yanından renkli görüntüler gelmeye devam ediyor.

Balıkesir'de Dursunbey ilçe belediyesi tarafından oluşturulan temizlik timi cadde ve sokakları köpükleyerek 'Mehter Marşı' ile yıkadı.

Ordulu esnaf, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, suda kaynatarak dezenfekte etti.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir sitede tedbir amacıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar, beden eğitimi öğretmeni eşliğinde dans, spor ve müzikle eğlendi.

İstanbul genelinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) karşı tedbirler kapsamında toplu taşıma araçları denetlendi. Denetlemelerde, bir şoförün oturduğu yeri naylon branda ile kapatması dikkati çekti.

Bursa, Mudanya Belediyesi Bandosu, “Evde kal” uyarılarını dikkate alan vatandaşlara moral konseri verdi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşı gereği evden çıkamayan 66 yaşındaki Salih Vezneli, evinin balkonuna kurduğu atölyede yeniden gitar yapımına başladı. Vezneli, yaptığı son gitara ‘Korona’ ismini vereceğini söyledi.

Yine Manisa'da üç arkadaş, yeni tip Koronavirüs'ten korunmak amacıyla yaptıkları ağaç evde yaşamaya başladı.