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Yurttan Koronavirüs Manzaraları: 'Superman’ sokaklarda; telekonferansla evlilik ilanı

01 Nisan 2020 16:55

Tüm dünyada etkisini artıran ve Türkiye'de de son açıklanan verilere göre, 214 vatandaşın hayatının kaybetmesine neden olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını günlerinde vatandaşlar sosyal izolasyon kuralına uyarak evde kalmayı artırırken yurdun dört bir yanından renkli ve farklı görüntüler gelmeye devam ediyor. 

Yeni tip Koronavirüs ile mücadelede farkındalık oluşturmak isteyen Şerif Macit isimli vatandaş, 'Süperman' kostümünü giyip İstanbul sokaklarında insanları uyardı. Sözlerine “Ben Süperman dünyaya insanları uyarmaya geldim” diye başlayan Macit, insanlara evden çıkmayın ve sosyal mesafeyi koruyun uyarısında bulundu.

İstanbul Zeytinburnu’nda yaşayan 13 yaşındaki Tuana Ekin Şahin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedbir amaçlı evde kalanlar için İzmir’in Dağları, Hayat Bayram Olsa gibi şarkıları kemanla balkonda çaldı.

Bursa'da bir araya gelen köylüler, traktörleriyle Gürsu ilçe merkezini dezenfekte etti. Gürsu ilçesinin köy muhtarları ve azaları, Gürsu Belediyesinin temin ettiği dezenfektan ilaçlarını traktörlerinin arkasına taktıkları ilaçlama tankerleriyle bütün ilçeye attı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi belediyesi personelleri, ‘Evde kal, evde hayat var’ sloganı çerçevesinde üstü açık tur otobüsüyle sokakları dolaşarak, evden çıkmayan vatandaşlara moral vermek amacıyla müzik dinletisi yaptı. 

Muğla'da hayalet şehre dönen Bodrum havadan görüntülendi. Milyonlarca turistin uğradığı Dünyaca ünlü sahiller bom boş kaldı.

Yine Muğla'da Marmaris ilçesinde, genç bir çift, yakınlarına sürpriz yapıp, birer şahitle evlendi. Çift, kıyılan nikahın ardından 'evde kalın' çağrılarına uyan yakınlarına sokakta cep telefonuyla telekonferansla bağlanarak evlendikleri duyurdu. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan yakınları, evlilik cüzdanını görünce ikna olup, genç çifte, 'mutluluk' diledi.

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