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Yurtta oluşan çatlakları paylaştılar, yurttan atılmakla tehdit edildiler

27 Ocak 2020 10:22

Merkez üssü Elazığ-Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremden kaynaklı Siirt Hassa Hatun Kız Yurdu’nun duvarlarında çatlaklar oluştu. 2 bin öğrenci kapasitesi olan yurtta kalan 300 öğrenci oluşan çatlaklardan kaynaklı endişelerini sosyal medyada paylaşınca yurt yönetimi tarafından tehdit edildi.

SoL'da yer alan habere göre gün içinde sık sık anons sistemi ile öğrencilere duyuru yapan yurt yönetimi oluşan çatlaklara rağmen yurdun tehlike oluşturmadığını savunarak şu ifadelere yer verdi:

“Elazığ’da yaşanan deprem sonrası bazı öğrenciler tarafından yurdumuzun yıkılacağı söylentileri sosyal medyada yayılarak öğrencilerin tedirgin olmalarına sebep olmuştur. Ancak Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin yanı sıra, bina ile ilgili çekilen fotoğrafların ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan değerlendirme sonucunda yurt binasının tüm taşıyıcı unsurlarında herhangi bir çatlağın olmadığından, bir tehlikenin söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Sosyal medyada asılsız haber veren ve paylaşan öğrencilerimizin yurt idare ve işletme yönetmeliğine göre suç işledikleri ve bu suçun yurttan süresiz çıkarma cezası kapsamına girdiği gibi, bu suçtan yurttan atılan öğrencilerin burs ve öğrenim kredilerinin de kesileceğinin bilinci içerisinde olmaları önemle duyurulur.”

Duruma tepki gösteren birçok öğrenci ise sosyal medya hesaplarından duyarlılık çağrısı yapmaya devam ederek, "Beton yığınları altında kalmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. 

2017 senesinde de Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nun çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle uçarak bahçeye düşmüştü. Ölen ya da yaralanan olmazken, o sırada bahçede öğrencilerin olmaması faciayı önlemişti. Olayın ardından toplanan kız öğrenciler durumu protesto etti.

Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.

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