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Yurt inşaatında çalışan 18 yaşındaki işçi, 10. kattan düşerek hayatını kaybetti

17 Şubat 2020 14:54

İzmir’in Bornova ilçesinde bir yurt inşaatında çalışan 18 yaşındaki işçi, 10. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay bugün (17 Şubat) saat 11.00 sıralarında Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü içerisinde bulunan bir öğrenci yurdu inşaatında meydana geldi.

Elektrik işçisi olduğu öğrenilen Caner Mızrak (18), çalıştığı inşaatta söylenene göre bir anda dengesini kaybederek 10. kattan beton zemine düştü.

Genç işçinin düştüğünü gören çalışma arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Caner Mızrak’a ilk müdahalesini yaptı, ardından yaralı genci ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Mızrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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