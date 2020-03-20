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Koronavirüs şarkılarıyla da yayılıyor

20 Mart 2020 12:57

Neredeyse tüm dünyaya yayılan ve ülkelerin bir dizi önlemler aldığı, Türkiye'de de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs'e yurdun dört bir yanından farklı vatandaşlar esprili bir dille şarkılar yazdı. 

İşte o şarkılardan bazıları; 

Rizeli çoban Ali Güney Koronavirüs'e "Oy korona korona kızlar girsin horona, dağlarda çoban deyin beni size sorana" dizesiyle başlayan bir şarkı yazdı. 

Şarkının sözleri: 

"Oy korona korona kızlar girsin horona, 
Dağlarda çoban deyin beni size sorana, 
Korona korkusundan camilerden kaçtınız, 
Korona korkusundan kolonyaya daldınız. 
Yüksek yüksek dağlarda çiçekler açıyor mu? 
Kolonya kokusundan Azrail kaçıyor mu? 
Sabahtan erken çıkar aç bırakma koyunu, 
Bu korona virüsü acaba kimin oyunu? 
Tankın önüne yattın mermiye kafa attın, 
Ey gidi Türk milleti koronadan ne korktun? 
Nerde hoca, diyanet millete vaiz versin, 
Allah'a dua edin göklerden şifa insin." 

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de düğünlerde müzik yapan orkesta gurubu üyeleri; Hasretcan Toprak ve Tolgahan Cansever, Fatih Bulut’un “Çok sevdim yalan oldu” şarkısını Koronavirüs'e uyarladı. 

Gümüşhaneli bir grup müziyen ise 'Oy korona korona' adlı parçayı yazıp seslendirdi. 

Parçanın sözleri şöyle:

"Çin’den çıktım ben yola 
Benim adum korana 
Sınır sınır dolaştum 
Türkiye’ye ulaştum. 
Oy Korona korana 
De get benden oyana 
Dünyalari verurum çaresini bulana. 
Gittik baktık raflara 
Kolonyalar çok para 
Alamadık kolonya 
Ya olursak korona. 
Okulları kapattun 
Stoklaru tükettun 
Bu kadar insanlari 
Kuyruklarda beklettin. 
Oy Korona korana 
De get benden oyana 
Dünyalari verurum çaresini bulana." 

Çorumlu bir vatandaşın da Koronavirüs'e yazdığı şarkı da "Git gelme Korona, dur etme Korona, Çin'de baba mı soktu? Sakın gelme Çorum'a" sözleri yer alıyor. 

Başka bir Koronavirüs şarkısı ise Küba asıllı Amarikalı şarkıcı Camila Camello'nun 1 Milyar'ı aşkın insan tarafından dinlenen Havana şarkısının uyarlaması oldu.

Şarkı da "Korona hoşgeldin, bütün dünyaya temizliği öğrettin. İnsan olarak haddimizi bildirdin" ifadesi kullanıldı. 

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