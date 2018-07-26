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Yunanistan'daki yangında ünlü yönetmen Theodoros Angelopoulos'un arşivi yok oldu

26 Temmuz 2018 15:52

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yazlık beldesi Mati'deki yangında Yunan yönetmen Theos Angelopoulos'un evi de yandı. Prtothema.gr'de yer alan habere göre, 2012 yılında geçirdiği traafik kazası sonucu hayatını kaybeden Angelopoulos'un evi Mati'de yanan Argiri Akti Tavernası'ndan bir kaç metre uzakta bulunuyor. Protothema'ya konuşan yönetmenin eşi Pheobe İkonomopoulou-Angelopoulou eşinden kalan tüm belgelerin, kitapların ve gün ışığına çıkmamış tüm entelektüel birikiminin evle birlikte yandığını söyledi. Yangının odluğu gün Mati'de kızı ve torunuyla Mati'de bulunduklarını söyleyen Angelopoulou "Evim tamamen yandı. Eşimin kitapları, ona adanmış kitaplar, yazışmalar, tüm belgeler yandı" dedi.

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