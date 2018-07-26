Yunanistan'daki yangında 3 gündür durmaksızın çalışan itfaiyeciler için video hazırlandı: Bir teşekkür yetmez

Yunanistan'daki yangında 3 gündür durmaksızın çalışan itfaiye çalışanları için video hazırlandı. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki iki büyük ormanda çıkan yangının ikinci gününde ölü sayısının en az 81 olduğu belirtildi. Çıkan yangın sonucunda 187 kişinin yaralı olduğu bildirilirken yaralıların 23'ünün çocuk olduğu kaydedildi. Yaklaşık dört bini aşkın evin yandığı Mati'de yangın söndürülürken dağlık kesimlerde yangının devam ettiği belirtildi. Bölgedeki türk bayrakları yarıya indirildi. Ekonomik krizdeki ülkede itfaiye ekiplerine yapılan ödeneklerde kesintiye gidildiği, itfaiyenin malzemeleri kendisinin aldığı yazıldı.